Sakarya’da feci kaza: Araçta sıkıştılar! 4'ü çocuk 5 yaralı

ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen kazada, C.K. yönetimindeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O.'nun kullandığı yabancı plakalı Audi marka cip çarpıştı.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.