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Sakarya’da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Sakarya’da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 20:43

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, hurdaya dönen araç anne ve oğluna mezar oldu.

Kaza, Büyük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen C.B. kontrolündeki kamyon, Üzeyir Kontaş (38) idaresindeki 54 BC 649 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Üzeyir Kontaş ile annesi Güllü Kontaş (76), itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü C.B.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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