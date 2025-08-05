Sakarya’da dehşet anı kamerada: 17 yaşındaki motosikletli öldü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi'nde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen yabancı plakalı BMW marka cipin sürücüsü F.K., sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen 17 yaşındaki Cengizhan Özkaya'nın kullandığı 41 APP 257 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Cip daha sonra 54 BE 774 plakalı bir başka araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cengizhan Özkaya, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Diğer cipin sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü F.K., mahalle sakini Saffet Yılmaz tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kazaya ilişkin konuşan Yılmaz, "Motosiklete çarpıp kaçtı. Takip edip yakaladım, polis ekiplerine teslim ettik" dedi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sollama anı, çarpışma ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.