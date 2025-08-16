PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya’da dalgalarla boğuşan 3 kişi ölümden döndü

Sakarya’nın Karasu sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişi, şişme botun devrilmesiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların saniyelerle yarışan müdahalesiyle şahıslar son anda hayata tutundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girmek yasak olmasına rağmen şişme botla açılan 3 kişi, dalgaların botu alabora etmesi sonucu ölümden döndü.

Olay, Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize giriş yasaklandı. Ancak uyarılara rağmen 3 kişi şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dev dalgaların etkisiyle bot devrildi. Denize düşen şahıslar, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, dalgalarla boğuşarak 3 kişiyi saniyelerle yarışan müdahale sonucu kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri, ölümün kıyısından dönen şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Nefes kesen kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

