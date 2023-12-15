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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 22:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 23:09

Sakarya'da çocuk bezi taşıyan TIR'ın dorsesi alev topuna döndü!

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Hendek ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde Irak’a çocuk bezi götüren tırın dorsesi alev alev yandı.

Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda, Irak'a çocuk bezi götürdüğü öğrenilen M.T. idaresindeki 34 UE 9718 tırın dorsesi alev aldı. Bir ande alev topuna dönen dorseyi görenler ilk müdahaleyi yaparken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında çocuk bezleri ve dorse kullanılamaz hale geldi.

"BİZ SUYU VURDUKÇA İYİCE ALEVLENDİ"

Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını aktaran Sebahattin Karagöz, "Yangını görünce koştuk söndürmeye uğraştık ama olmayınca aracı yıkama bölümüne çektik. Biz suyu vurdukça iyice alevlendi. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Dorseden çekiciyi ise diğer şoför arkadaşlar ayırdı" dedi.

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