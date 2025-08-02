PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya’da çarp kaç olayı: Kamyonet sürücüsünü kadın sürücü takibe aldı

Sakarya’da kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı. Peşine düşen bir kadın sürücü, kamyoneti yakalayıp fotoğraflarını çekti. Kazaya karışan şahıs, bir süre sonra karakola giderek ifade verdi.

SAKARYA'DA YAYAYA ÇARPAN KAMYONET KAÇTI: KADIN SÜRÜCÜ PEŞİNE DÜŞTÜ

Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7004. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan E.O. isimli kadına, K.Y. idaresindeki 54 AHU 297 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

KADIN SÜRÜCÜ TAKİBE ALDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın E.O., ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, olay yerinde bulunan bir kadın sürücü, kaçan kamyonetin peşine düştü. Kısa süren takibin ardından kamyoneti bulan kadın sürücü, aracın fotoğraflarını çekerek durumu ekiplere bildirdi.

KAMYONET EMNİYET OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Kaçan kamyonet, daha sonra polis tarafından çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Sürücü K.Y.'nin ise bir süre sonra karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Malatya'da şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı
Malatya'da şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti!
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti!
Zehir taciri aracındaki 1 kilo kokain ile yakalandı
Zehir taciri aracındaki 1 kilo kokain ile yakalandı
Gürsu'da ölümlü kaza kamerada
Gürsu'da ölümlü kaza kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle