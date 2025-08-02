Sakarya’da çarp kaç olayı: Kamyonet sürücüsünü kadın sürücü takibe aldı

SAKARYA'DA YAYAYA ÇARPAN KAMYONET KAÇTI: KADIN SÜRÜCÜ PEŞİNE DÜŞTÜ

Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7004. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan E.O. isimli kadına, K.Y. idaresindeki 54 AHU 297 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

KADIN SÜRÜCÜ TAKİBE ALDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın E.O., ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, olay yerinde bulunan bir kadın sürücü, kaçan kamyonetin peşine düştü. Kısa süren takibin ardından kamyoneti bulan kadın sürücü, aracın fotoğraflarını çekerek durumu ekiplere bildirdi.

KAMYONET EMNİYET OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Kaçan kamyonet, daha sonra polis tarafından çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Sürücü K.Y.'nin ise bir süre sonra karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.