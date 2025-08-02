Sakarya’da çarp kaç olayı: Kamyonet sürücüsünü kadın sürücü takibe aldı
Sakarya’da kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı. Peşine düşen bir kadın sürücü, kamyoneti yakalayıp fotoğraflarını çekti. Kazaya karışan şahıs, bir süre sonra karakola giderek ifade verdi.
SAKARYA'DA YAYAYA ÇARPAN KAMYONET KAÇTI: KADIN SÜRÜCÜ PEŞİNE DÜŞTÜ
Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7004. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan E.O. isimli kadına, K.Y. idaresindeki 54 AHU 297 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
KADIN SÜRÜCÜ TAKİBE ALDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın E.O., ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, olay yerinde bulunan bir kadın sürücü, kaçan kamyonetin peşine düştü. Kısa süren takibin ardından kamyoneti bulan kadın sürücü, aracın fotoğraflarını çekerek durumu ekiplere bildirdi.
KAMYONET EMNİYET OTOPARKINA ÇEKİLDİ
Kaçan kamyonet, daha sonra polis tarafından çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Sürücü K.Y.'nin ise bir süre sonra karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.