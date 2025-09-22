PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya’da beton mikseri duran otomobile çarptı: 2 çocuk yaralandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde beton mikserinin, yol kenarında dörtlülerini yakarak duran otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Hurdaya dönen otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

DÖRTLÜLERİNİ YAKARAK SAĞ ŞERİTTE DURDU

Kaza, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 ALV 392 plakalı Citroen otomobil sürücüsü, yol kenarındaki bir işletmeye girmek için sağ şeritte dörtlü ikaz lambalarını yakarak durdu.

MİKSER ÇARPINCA ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Bu sırada aynı yönde ilerleyen L.Ö. idaresindeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 06 DEA 050, 54 BE 892, 34 ENK 230 ve 34 PKE 03 plakalı 4 farklı araca çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, 2 ÇOCUK YARALANDI

Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan A.U.G. (11) ve A.A.G. (7) isimli iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

