Sakarya Pamukova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 öğrenci, 2 öğretmen ve sürücü yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bakacak Mahallesi’ndeki Gençlik Kampı'ndan dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan, Sapanca Belediyesi'ne ait Ö.G. yönetimindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy ve Karapınar mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Ö.G., öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.