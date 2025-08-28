Sakarya Karasu’da feci kaza: Otomobil önce direğe sonra ağaca çarptı! 2 yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA YOL AÇTI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, direğe ve ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

ÖNCE DİREĞE, SONRA AĞACA ÇARPTI

Kaza, Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi'nden Şehit Atıf Ödül Caddesi istikametine seyir halinde olan Y.Ş. yönetimindeki 41 ALS 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaca çarptıktan sonra boş arazide durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Y.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMLARI İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.