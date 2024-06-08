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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 11:57 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 11:57

Sakarya Karasu trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü Yavuz İkinci (24) öldü, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir (18) ise ağır yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Yavuz İkinci (24) öldü, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir (18) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynarca istikametinden Karasu yönüne giden Yavuz İkinci'nin kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Araç hurdaya dönerken, kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yavuz İkinci yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir ise ağır yaralandı. Demir, sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı İkinci'nin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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