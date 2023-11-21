PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 16:21 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 16:38

Sakarya Erenler'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. kontrolündeki 34 ABY 314 plakalı tır ile Fırat Baykal (28) idaresindeki 54 HR 425 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Otomobilin, adeta hurdaya döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Fırat Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Baykal, Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

SIRADAKİ VİDEO
D-100'de tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
21.11.2023Salı
Mersin’de amatör maçta hakeme saldırı! Kramponla böyle kovaladı
21.11.2023Salı
Yolcu otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı! Kaza anı kamerada!
21.11.2023Salı
Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu
21.11.2023Salı
Afyonkarahisar’da soba zehirlenmesi: Karbonmonoksit faciası 2 ölü, 1 yaralı (Videolu haber)
21.11.2023Salı
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 21 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü programı Youtube tek parça izle 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (21 Kasım.2023)
22.11.2023Çarşamba
Sancaktepe’de İETT aracının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti 06:07
İETT'nin çarptığı kadın hayatını kaybetti
22.11.2023Çarşamba
Ankara Pursaklar zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler 03:54
Pursaklar'da zincirleme kaza
22.11.2023Çarşamba
İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler 00:50
Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı!
22.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA