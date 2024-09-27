PODCAST CANLI YAYIN
Sait Nursi Bulvarı'nda silahlı kavga!
Haberler Yaşam Videoları

Sait Nursi Bulvarı'nda silahlı kavga!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 23:33 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 23:33

Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sait Nursi Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan pompalı silahların da kullanıldığı kavga sonucu 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam geç saatlerde Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde, Sait Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Sultanbeyli'de 15 araçlık zincirleme kaza!
27.09.2024Cuma
Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi
27.09.2024Cuma
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi saldırıyı telsizden öğrenmiş
27.09.2024Cuma
Denizli’de vahşet: Kurşunlanan 10 keçi telef oldu
27.09.2024Cuma
Erzurum’da skandal olay! Öğrenciyi ezdi, balkondan düşmüş izlenimi verdi
27.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Çorum’daki kayıp gençten acı haber geldi! 03:24
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
26.09.2024Perşembe
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
Adana Sarıçam’da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU 00:17
Yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı!
26.09.2024Perşembe
Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! 01:14
Akın'a silahlı saldırı!
27.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA