Sait Nursi Bulvarı'nda silahlı kavga!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 23:33 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 23:33

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.



Olay, akşam geç saatlerde Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde, Sait Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.