Haberler Video Yaşam Videoları Sahte içki operasyonunda polisleri bile şaşkına çeviren not

Sahte içki operasyonunda polisleri bile şaşkına çeviren not

Sahte içki operasyonunda polisleri bile şaşkına çeviren not
30.12.2020 10:50
Ana Sayfa 00:33
Annesinin başını kesen cani...
Ana Sayfa 01:19
CHP'den Selahattin Demirtaş'a...
Ana Sayfa 02:43
Vatandaşa ne zaman uygulamaya...
Ana Sayfa 09:16
Pasta mumunu üfleyemedi!...
Ana Sayfa 02:19
Korona aşılarındaki helal...
Ana Sayfa 01:54
Adana'da hareketli gece!...
Ana Sayfa 00:51
Öldürülen Aylin Sözer'in...
Ana Sayfa 02:43
Serengil'in ameliyatını yapan...
Ana Sayfa 01:47
Öğretim görevlisi Aylin...
Ana Sayfa 00:37
Ankara'da dev DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 01:33
SBK Holding Sezgin Baran...
Ana Sayfa 01:34
Gelecek Partisi'nde istifa...

Yılbaşı öncesi kaçak içki alarmına geçen polis ekipleri, Kocaeli'de bir mekana baskın düzenledi. Düzenlenen baskında onlarca şişe sahte içki ele geçirilirken, üzerinde "Bunlar zehirli dikkat" yazan not dikkat çekti.


Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan içki operasyonunda 35 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyon sırasında sahte alkol şişelerinin üzerinde bulunan ve üzerinde "Bunlar zehirli dikkat" yazılan kağıt dikkat çekti.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olmasını fırsata çevirmek isteyen suç örgütlerinin ve gruplarının merdiven altı ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirerek harekete geçti.

Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı denetimler yapıldı. Ekipler çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirdikleri 115 iş yerinde aramalarda bulundu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.



"BUNLAR ZEHİRLİ DİKKAT"
Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari soruşturma başlatılırken, bulunan sahte içkilerin üzerinde yazılı bir not ise polis ekiplerini bile şaşırttı.

Ekipler tarafından yapılan aramalar sırasında bulunan sahte içkilerin üzerinde bulunan bir notta "Bunlar zehirli dikkat" yazılı olduğu görüldü.

Yaşam Videoları