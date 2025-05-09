Sahte araç kiralama sitesiyle 122 kişiyi dolandırdılar: 28 ilde eş zamanlı operasyon, 101 gözaltı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 11:40:47

Kocaeli merkezli 28 ilde, sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıldıklarını fark eden vatandaşlar, polise başvurdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderliğinde bir dolandırıcılık çetesinin faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çetenin sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 kişiyi mağdur ettiği ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

6 Mayıs'ta Kocaeli merkezli olmak üzere 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 109 şüpheliden 101'i gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler; Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 227 bin 600 TL nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve iki otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 101 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.