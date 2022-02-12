'Sağlıkçılardan' kooperatif görünümlü kumarhaneye baskın kamerada

Adana polisi, kooperatif görünümlü kumarhaneye sağlıkçı kılığına girerek baskın yaptı. Kapıda bekleyen zanlı, polisin içeri girmemesi için direnmesi saniye saniye görüntülendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 153 kişiye kumar oynamaktan 278 bin TL para cezası uyguladı. Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 65 bin TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 29 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.