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Sağlık kontrolünde polise saldırıp hastane kapısını yumruklayan şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi

Sağlık kontrolünde polise saldırıp hastane kapısını yumruklayan şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi
15.11.2021 08:47
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışarak taşkınlık yapan şahıs, sağlık kontrolünde öfkelenerek hastanenin otomatik kapısının camını yumruk atarak parçladı. Polise de saldıran şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Murat A.(49) eşi A.A. İle sokak ortasında tartışmaya başladı. Yüksek sesli ve hararetli tartışmayı gören vatandaşlar durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce etkisiz hale getirildi. Polis otosuna alınan şahıs, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada öfkelenerek polise saldırmaya çalışıp, kapının camını yumrukla kırdı. Polis ekipleri, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdiler. Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

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