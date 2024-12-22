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Sağlık Bakanı Memişoğlu helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
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Sağlık Bakanı Memişoğlu helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 18:14

Sabah saatlerinde Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi. Muğla'ya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Memişoğlu’nun yaşanan kaza ile ilgili olarak basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

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