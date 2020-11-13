Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması: Büyük ilerlemeler var

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun. pic.twitter.com/WBZuyj8eNc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020

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