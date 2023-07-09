Sağanak etkisini artırdı! Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı Tüneli'nin yanından geçen su kanalında yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi. Kanaldan taşan sular nedeniyle otoyol girişinin yaklaşık 200 metrelik kısmının tek şeridi ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan yağmur nedeniyle ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.