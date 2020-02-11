Haberler Video Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde |Video
Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde |Video

Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağının enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde |Video

11.02.2020 10:43

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

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