Haberler Yaşam Videoları Rüzgar elektrik tellerini kopardı akıma kapılan 3 inek telef oldu

Rüzgar elektrik tellerini kopardı akıma kapılan 3 inek telef oldu

Rüzgar elektrik tellerini kopardı akıma kapılan 3 inek telef oldu
12.06.2022 16:54 - Son Güncelleme: 12.06.2022 16:55

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:53
Alkollü adam cadde ortasına...
Yaşam 01:45
Yaşanan silahlı kavgada yol...
Yaşam 05:18
50’ye yakın kişinin...
Yaşam 00:55
Otomobil beton direğe çarptı:...
Yaşam 05:18
Diyarbakır'da 25 katlı binada...
Yaşam 00:51
Modern Türk mimarisinin fıkra...
Yaşam 01:04
Cani adam boşanma aşamasındaki...
Yaşam 00:20
Tuzla’da yol verme kavgası...
Yaşam 00:24
Kur'an-ı Kerim’e tekme atan...
Yaşam 09:24
Mevlana İdris Zengin'e veda
Yaşam 00:35
Kadın tuzağa çekti husumetlisi...
Yaşam 02:47
Doğa yürüyüşünde boz ayı ile...

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgar bölgedeki elektrik kablolarını 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA