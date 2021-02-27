Rus turistler Palandöken’de! Bornozla kayıp, bikiniyle poz verdiler

Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'den dikkat çeken görüntüler geldi. Buz gibi havada bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği Lubov Lubacka ile İrina Bespalova'nın bir süre sonra sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi. Üstlerinde bornoz, ellerinde fincanla acemi pistinde kayak yapan Rus kadınlardan Lubacka, daha sonra tatilcilerin arasında bikiniyle kalıp, arkadaşı Bespalova'ya poz verdi. Bazı kadınlar, kocalarının bikinili Rus kadına bakmasını istemedi.