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Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi
28.02.2022 11:57

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Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya ordusu, liman şehri Berdyansk'ın kontrolünü ele geçirdi. Rusya ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırısını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporijya Oblastında yer alan liman şehri Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı. Svidlo, Rus birliklerinin Pazar günü yerel saatle 15.50 civarında şehre kente girdiğini ve kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştıklarını belirtti. Svidlo, "Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi.

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