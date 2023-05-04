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Ruanda’da sel ve toprak kaymasında can kaybı 129’a yükseldi

Ruanda’da sel ve toprak kaymasında can kaybı 129’a yükseldi
04.05.2023 11:46

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Ruanda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 129’a yükseldi. Sel suları hayvanları sürükledi. Ruanda’da salı gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, ölü sayısının 109’dan 129’a yükseldiği açıklandı. Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde hayvanların sel sularına kapıldığı görüldü. Öte yandan komşu ülke Uganda’da dün Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, Ruanda sınırındaki Kisoro kasabasında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 kişi ölmüştü.

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