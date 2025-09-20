Rize'yi sel ve heyelanlar vurdu! Vali İhsan Selim Boydaş son durumu açıkladı

PODCAST CANLI YAYIN

Doğu Karadeniz bölgesini iki gündür etkisi altına alan sağanak yağış, Rize’de hayatı olumsuz etkiledi. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda bazı vatandaşlar mahsur kalırken, ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti. Vali Baydaş, “Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Ekipler bölgede çalışmalarına devam ediyor, vatandaşların tahliye işlemleri sürüyor” dedi.

