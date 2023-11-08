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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:12 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:49

Rize’deki küçük çocuğun 'İsrail' boykotu kamerada! "Bu İsrail malıymış unuttuk da değiştirebilir miyim?"

Rize'de satın aldığı cipsi, 'Bu İsrail malıymış, unuttuk' diyerek başka bir ürün ile değiştirmek isteyen küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada ilgi topladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'de pek çok kişi, İsrail ürünlerini boykot etmeye başladı. Rize'de de Mermerdelen Mahallesi'nde oturan küçük bir çocuk, dün geldiği marketten cips satın alarak dışarı çıktı.

Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında

Bir süre sonra yoldan geri dönen çocuk, kasada duran market sahibine, "Müslüm abi, bu İsrail malıymış; unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim?" dedi. Market sahibinin izni üzerine ürünü değiştiren çocuk, dükkandan ayrıldı. Küçük çocuğun market sahibi ile girdiği diyalog, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca büyük beğeni topladı.

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