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Rize’de yaylada koşturan boz ayı böyle görüntülendi
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 13:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 13:19

Rize’de yaylada koşturan boz ayı böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 13:19   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 13:19

Rize’de Ambarlı Yaylası’nda koşturan boz ayı drone ile havadan görüntülendi.

Kendisine yiyecek arayan ayılar zaman zaman yaşam alanlarına inince vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Bu kez doğada yine yemek arayan bir boz ayı bu kez kendilerine ait yaşam alanında görüntülendi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımda bulunan Ambarlı Yaylasında koşturan ayı drone ile havadan görüntülendi. Bir yandan dağa tırmanıp bir yandan da karınlarını doyurmaya çalışan boz ayı kendisini görüntüleyen drone bakarak poz verdi. Koşturan ayı bir zaman sonra ağaçların arasına girince gözden kayboldu.

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