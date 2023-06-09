Rize’de yavru yılanı yakalayan 2 kardeşin güldüren sohbeti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yılan yakalayan 2 kardeşin sohbetleri görenleri güldürdü. Olay ilçeye bağlı Topluca Köyü Kovanlık Günay mahallesi’nde meydana geldi. Akıl Kalesi mevkiinde çay toplayan Şaban ve Ayhan Sazkaya kardeşler, çay tarım arazilerinde yılanla karşılaştı. Yılanı yakalayarak eldivenle ellerine alan ikili bir yandan yılanın görüntüsünü alırken bir yadandan ettikleri sohbetle herkesi güldürdü. Yılanın zehirli olduğu noktasında tartışan kardeşler kendi aralarında ‘Anakonda mı piton mu?’ tartışması yaşadı. Kardeşler ilk defa gördükleri bir cins olduğunu söyledikleri yılanı zarar vermeden yeniden doğaya saldı.