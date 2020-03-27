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Rize'de sokak ortasında vahşet! Bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Rize'de sokak ortasında vahşet! Bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

27.03.2020 17:18

Rize'de bir yakınıyla caddede yürüyen Hatice Kurt, eski eşi tarafından onlarca kişinin arasında başından vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz kadın tedavi altına alınırken, saldırgan şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Rize'de, bir akrabasıyla caddede yürüyen Hatice Kurt (46), boşandığı A.R.H. tarafından onlarca kişinin gözü önünde başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kurt, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede bir kadın akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı A.R.H., tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak ağır yaralandı. Olay ayında caddeden geçen polis ekibi, A.R.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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