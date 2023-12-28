Rize’de mobilya fabrikasında çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı!

İlçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir mobilya imalat fabrikasında saat 20.35 sıralarında çıkan yangın Kalkandere ilçesi ve çevre belediyeleri ile birlikte Rize Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Fabrikaya ait ham madde deposunda henüz sebebi bilinemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın ise depoda ki süngerlerin bir anda alev almasından ötürü hızla büyüdü. O anlar ise aynı fabrikanın imalat kısmı olan binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde alevlerin hızla büyüdüğü ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar görülüyor.