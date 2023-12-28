PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 23:22 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 00:18

Rize’de mobilya fabrikasında çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı!

Rize’nin Kalkandere ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangın fabrikanın diğer üretim tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir mobilya imalat fabrikasında saat 20.35 sıralarında çıkan yangın Kalkandere ilçesi ve çevre belediyeleri ile birlikte Rize Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Fabrikaya ait ham madde deposunda henüz sebebi bilinemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın ise depoda ki süngerlerin bir anda alev almasından ötürü hızla büyüdü. O anlar ise aynı fabrikanın imalat kısmı olan binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde alevlerin hızla büyüdüğü ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar görülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Karabük'te Sanayi Sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı!
28.12.2023Perşembe
Kayseri’de yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
28.12.2023Perşembe
"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi! Sergide 266 eser ziyaretçilerle buluşacak
27.12.2023Çarşamba
🚨 Çankırı'daki deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı!
27.12.2023Çarşamba
🚨 Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı!
27.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı: Bizler yıkılmışız! 00:58
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı
27.12.2023Çarşamba
Bakan Işıkhan duyurdu! Yeni asgari ücret resmen belli oldu 01:38
Yeni asgari ücret resmen belli oldu!
27.12.2023Çarşamba
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak? 02:19
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak?
27.12.2023Çarşamba
Bülent Ersoy’dan bomba sözler! Barış Arduç’a bakın neler dedi: Öyle bir öpüşüyor ki, vantuzluyor! 01:08
Bülent Ersoy'dan bomba sözler!
27.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA