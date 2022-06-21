Rize'de aracın lastiği yerinden çıkıp kuaför dükkanına böyle çarptı

Rize'nin merkeze bağlı Yeniköy mahallesinde seyir halindeki otomobilin lastiklerinden biri yerinden çıkarak kuaförün camına çarptı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Olay Rize'nin Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki otomobilin tekerleklerinden biri çıktı. Yerinden çıkan lastiğin metrelerce yuvarlanmasının ardından Ahmet Çelik'e ait kuaförün camına çarparak kırdı. O esnada içeride bulunan müşterinin lastiği fark etmesiyle hem dükkan sahibi hem de kendisi kırılan camlardan son anda kurtuldu. Lastiğin yuvarlandığı esnada çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yerinden çıkan lastiğin şans eseri kimseye çarpmadan kuaför dükkanının camına çarpma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.