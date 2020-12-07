Rize Çamlıhemşin'de ayılar 25 evdeki eşyaları parçaladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan ayılar Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi. Ayılar, 25 eve girdi. Evlerdeki kapı ve pencerelere pençe ve dişleriyle zarar veren ayılar eşyaları da parçaladı.

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayan ayılar, Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi.

"EVLERİ TALAN ETMİŞ"

Yayladaki 25 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapılara ve pencerelere zarar verirken, birçok eşyayı ise dağıtarak parçaladı.

Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, "Kar yağdıktan sonra yaylayı terk ettik.

Hafta sonu ne var ne yok bakmak için yaylaya çıktık.

Çiçekli Yayla ve Kale köyünde 25 haneye ayı girmiş ve evleri talan etmiş" diye konuştu.

"TENEKE KORUMALAR BİLE SÖKÜLMÜŞTÜ"

Yaylada evleri bulunan Cevahir Tonyalı, "Hafta sonu akrabalarımızla birlikte yaylaya çıktı.

Yaylaya çıkınca birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük, şoka uğradık. Kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü" dedi.

"BUZDOLAPLARINDA CİDDİ ZARAR VAR"

Eve girince şok olduklarını ifade eden Rabia Karanfil, "Yaylaya vardığımızda birçok evin, ayıların saldırısı sonucu talan edildiğini gördük. Özellikle evlerin mutfak bölümlerinde ve buzdolaplarında ciddi zarar vardı.

Eve girdiğimizde ayıların izleri halen çok tazeydi. Belki daha erken gelsek ayılarla karşılaşabilirdik. Pençe izlerinden büyük bir ayı olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.