Restoran silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Adana’da restorana silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 3 kişiyi yaralayıp kaçtı Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, elindeki av tüfeğiyle husumetli olduğu belirtilen Bülent U.’nun restoranına gitti. Bülent U. ile tartışan şüpheli, av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U. ayaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Şüpheli, olayın ardından sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis, silahlı saldırgan ile birlikte kaçtığı motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.