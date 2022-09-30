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Rehine krizinde korku dolu anlar! İkna etmek için saatlerce uğraştılar

Rehine krizinde korku dolu anlar! İkna etmek için saatlerce uğraştılar
30.09.2022 09:38

OTOMATİK OYNAT

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Pendik’te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, sevgilisini rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs, hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç, sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

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