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Refüjü aşan araba karşı şeritten gelen araca çarpıp takla atarak durdu: 3 yaralı

Refüjü aşan araba karşı şeritten gelen araca çarpıp takla atarak durdu: 3 yaralı
17.03.2023 00:36 - Son Güncelleme: 17.03.2023 01:33

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Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yusuf Kıymetli’nin idaresindeki 34 TK 0440 plakalı otomobil, yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçen araç o esnada ters istikametten gelen Mebruke Yılmaz’ın kontrolündeki 34 EUN 860 plakalı araca çarpıp takla atarak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kaza sonucu yaralanan Yusuf Kıymetli ve aracında bulunan 2 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler kazanın nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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