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Raylara atladı, metronun altından burnu bile kanamadan çıktı

Raylara atladı, metronun altından burnu bile kanamadan çıktı
15.12.2021 13:06

OTOMATİK OYNAT

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Şişli metrosunda inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı. Raylara atlayan genç kız, metronun altından burnu bile kanamadan çıktı. Edinilen bilgilere göre olay 25 ekim 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şişli Metrosu'nda yaşandı. Metro bekleyen genç bir kız, aniden raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Tonlarca ağırlıkta vagonların üzerinden geçtiği kız, olaydan yara bile almadan kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı. Yürüyerek rayların altından çıkan kız, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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