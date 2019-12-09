Randevu evinde fuhuş yaptıran şahıstan polise rüşvet kamerada |Video 09.12.2019 11:48

Fatih’te düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir kadına zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheliden 2’si gözaltına alındı. Baskın sırasında adreste bulunmayan "Ebru” adlı kadın, telefonda polise 10 bin TL rüşvet teklifinde bulundu. Kadının yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesinde bir adresin "randevu evi" olarak kullanıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, söz konusu adresi takibe alarak, evden adresten çıkan Adem Ö. ve Mehmet K. isimli kişileri durdurarak sorguladı. Ö. ve K., polise verdikleri ifadede adrese 200 TL karşılığında fuhuş amaçlı geldiklerini itiraf etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca alınan karar gereği eve 7 Aralık Cumartesi günü baskın düzenleyen polis, evde bulunan yabancı uyruklu Zeynep H. isimli kadını gözaltına aldı. Evde 'fuhuş' amaçlı bulunduğunu itiraf eden Zeynep H., kendisine zorla fuhuş yaptıran kişinin evde bulunmadığını söyledi. Bu sırada polis baskınından habersiz olan adının "Ebru" olduğu öğrenilen kadın satıcısı, fuhşa sürüklediği yabancı uyruklu kişiye telefon açtı. Telefon görüşmesi sırasında operasyonun haberini "Ebru" adlı kadın, görevli memurlara 10 bin TL rüşvet teklifinde bulunarak gözaltındakilerin bırakılmasını talep etti.

Polis, çalışmaların devamında savcılıktan alınan talimatlar doğrultusunda "rüşvet" konusunun suçüstü yapılabilmesi amacıyla "Ebru" adındaki kadın satıcısı ile telefonla görüşerek rüşvete ikna olduklarını ve buluşma teklifinde bulundu. Yedikule Mahallesinde bulunan bir tekel bayii önünde görüşme ayarlanırken, görevli memurun yanına gelen ve kendisini "Ebru" isimli kadının gönderdiğini beyan eden Celal Y. isimli şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, parayı kendisine Mehmet E. isimli kişinin verdiğini söylemesi üzerine aynı mahallede bulunan bir taksi durağı yakınında Mehmet E. şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından 8 Aralık Pazar günü Nöbetci Savcılığına sevk edilen Celal Y. ve Mehmet E. isimli şüpheliler, "Fuhşa Aracılık, Yer Temini ve Zorlama" ve "Görevli Memura Rüşvet Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran kişiler arasında yer alan ve polise 'rüşvet' teklifinde bulunan "Ebru" adındaki firari kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.