Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı!

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Koronavirüs sebebiyle camilerde teravih namazı kılınmayacak olsa da hazırlıklar tamamlandı. Türkiye genelinde birçok camiye Ramazan ayının gelişiyle mahyalar asıldı.

Yarın Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı.

İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı.