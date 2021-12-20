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Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar
20.12.2021 10:49

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Kütahyalılar, merkeze bağlı Demirciören köyünde poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdüler. Aileler, evlerinden getirdikleri poşet ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Köy girişindeki yamacı pist haline dönüştürdüklerini belirten vatandaşlar, "Kütahya’da karın kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Biz de tatili kayak yaparak geçiriyoruz. Adeta çocukluk günlerine geri döndük. Kayak bakımından burasının Uludağ’dan hiçbir farkı yok" dediler. Bu arada, bir genç motosikletinin arkasına bağladığı plastik leğenle yakınına kayak keyfi yaşattı. Bazı vatandaşlar kar topu oynayarak, karın tadını çıkarttı.

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