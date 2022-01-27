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Polisten kaçarken kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Polisten kaçarken kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
27.01.2022 09:22

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da uygulama noktasında durmayıp polislerden kaçan otomobil sürücüsü önce bir işyerinin darabasına sonra park halindeki otomobile çarptı. Çarptıktan sonra 300 metre daha ilerleyen sürücü elektrik direğine çarparak durdu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 01 ADM 248 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü Özgür T. polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Özgür T. kaçtığı esnada bir işyerinin darabasına daha sonra park halindeki 01 GZ 255 plakalı otomobile çarptı. İş yerine ve park halindeki araca çarptığı halde durmayan sürücü Özgür T. yaklaşık 300 metre kadar daha ilerledikten sonra elektrik direğine çarparak durdu. Bölgeye gelen polis ekipleri ambulans çağırdı. Araçtan çıkarılan Özgür T. sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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