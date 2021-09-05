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Polisten kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı! Bursa'da hareketli gece

Polisten kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı! Bursa'da hareketli gece
05.09.2021 06:14 - Son Güncelleme: 05.09.2021 06:37
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Bursa'da gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü başka bir araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, sürücü kaza yerinden kaçtı. Ardından taksiyle hastaneye gelen adam gözaltına alındı.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan alkollü otomobil sürücüsü, başka bir otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Bu sefer de kaza yerinden yaralı şekilde yaya olarak kaçan sürücü taksiyle geldiği hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı. Alkollü sürücüye 4 bin 665 lira ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde, 16 BF 580 plakalı otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.'ye (25) alkol testi yaptı. 1.30 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Osman G. otomobile binerek kaçtı. Polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek uzaklaşan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesine geldiğinde Şevket B. (35) yönetimindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı. Kazada Osman G. ile Şevket B.'nin yanındaki arkadaşı Ali M. (35) yaralandı. Polislere yakalanmak istemeyen alkollü sürücü bu sefer de yaralı şekilde yaya olarak kaçtı. Ali M., kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAKSİYLE HASTANEYE GELDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kaza yerinden kaçan Osman G., taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelmesinin ardından tedavi altına alındı. Tedavi sonrası gözaltına alınan sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira, dur ihtarına uymamaktan 314 lira, kırmızı ışık ihlalinden 314 lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

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