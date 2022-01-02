Polisin 30 kilometre kovaladığı araçta yakalandı, kaçan arkadaşını suçladı

Antalya’da polis ekiplerini peşine takarak 30 kilometre kaçan otomobildeki 2 kişiden birisi, domates seralarının arasında sıkıştırılarak yakalandı. Yakalanan şahıs yaya olarak kaçarak izini kaybettiren arkadaşını suçlayıp , “El frenini kaç defa çektim. O kadar çok süratli kullandı ki durduramadım. İttiriyor, kaktırıyor, yolda durduramadım. Deli gibi kullandı arabayı” dedi. Ekipler ise domates seralarının yanında ve portakal bahçesinde kaçan şahıs avına çıktı ancak bulamadı. Olay, Aksu İlçesi Karaçallı Mahallesi 29021 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2837 sokak üzerinde devriye görevi yürüten Yunus polisleri, içerisinde iki kişi bulunan 80 AAP 110 plakalı araç sürücüsünden durmasını istedi. Şahıs ise polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şahıs D400 karayolundan Aksu İlçesi’ne girdi. Burada bulunan bir pazar yerinin de ortasından geçen şahıslar, yaklaşık 30 kilometre sonra domates seralarının arasında sıkıştırıldı. Şahıslardan sürücü olan Umut T. domates seralarının arasına yaya kaçarak izini kaybettirdi. Yanında bulunan Uğur S. (26) ise polis ekipleri tarafından yakalanarak kelepçelendi.