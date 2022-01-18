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Polis tarafından yakalanan hırsızların 126 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Polis tarafından yakalanan hırsızların 126 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
18.01.2022 10:39 - Son Güncelleme: 18.01.2022 10:42

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Taksim İstiklal Caddesi’ndeki restoranlara dadanan 3 hırsız kadın, hesap ödeyecek gibi yaparak kasaya yanaşıp masada yemek yiyen turistlerin çantasını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin toplamda 126 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, restorana yemek yemeye gelen Lübnan uyruklu Imad Elabd Dakroub ile İsrail uyruklu Ulfat Madani yemek için masaya oturdu. Bu sırada turistlerden bir tanesi çantasını sandalyesinin arkasına takarak sipariş verip beklemeye başladı. Müşteri dolu dükkanda, turistlerin çantasını çaldılar. Restoranda yemek yeme bahanesiyle bulunan hırsızlar, gözüne kestirdikleri hırsızların yemeklerinin gelmesini bekledi. Turistlerin yemeklerinin gelmesiyle birlikte harekete geçen hırsızlar, hesap ödeyecek gibi kasaya doğru yöneldi. Bu sırada bir hırsız kasa bölümünde beklerken, diğer kadın hırsızlar ise dükkandaki müşterilere aldırış etmeden el çabukluğuyla sandalyenin arkasındaki çantayı çaldı. Turistler olaydan habersiz yemeklerine devam ederken, çantayı alan hırsızlar ise restorandan ayrılarak kayıplara karşıtı.

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