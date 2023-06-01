Haberler Yaşam Videoları Polis ile taksici müşteri kılığına girip korsan taksiciyi böyle suçüstü yaptı | Video

Polis ile taksici müşteri kılığına girip korsan taksiciyi böyle suçüstü yaptı | Video

Polis ile taksici müşteri kılığına girip korsan taksiciyi böyle suçüstü yaptı | Video
01.06.2023 18:12

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:32
Sahte içkiyle zehirleyemeden...
Yaşam 02:00
Hasarlı bina, yıkım sırasında...
Yaşam 00:45
Yolu kapatıp eğlenen asker...
Yaşam 05:48
Restorasyonu tamamlanan Kız...
Yaşam 01:41
Rögar kapağı otomobili böyle...
Yaşam 00:41
Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve...
Yaşam 01:27
Ümraniye’de otomobilin yandığı...
Yaşam 03:52
Hacı adayları kutsal...
Yaşam 00:45
Avrupa şampiyonu Clermont!
Yaşam 00:22
Trafikte demir sopalı kavga...
Yaşam 00:25
Ankara’da vahşet!
Yaşam 00:26
Komşu kavgasında karı koca...

Antalya’da müşteri kılığına giren ticari taksi şoförü ile sivil polisin oyununa gelen korsan taksici, bir anda kontağın alınıp yanına yanaşan polis otosunun siren sesini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan korsan taksici, “Abi yemin ediyorum bir daha yapmayacağım" dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Yaşam Videoları

Korsan taksiye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün başarılı bir operasyona imza attı. Müşteri kılığına giren sivil polis ve bölgedeki bir taksici, korsan taksiyi arayarak bir adrese gitmek istediklerini söyledi. Belirtilen adresten müşteri aldığını zanneden korsan taksici, yanı başında polis memurunu, arkada da taksiciyi taşıdı.

"SİREN SESİYLE ŞOKE OLDU"

Bir süre sonra söylenen adrese gelen korsan taksici, aracını park ettiği sırada kontağın alınması ve yanına yanaşan sivil ekip otosunun sirenini duyunca adeta şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran korsan taksiciye, polis memuru 'Biz polisiz gel kardeş' derken, arkada oturan taksici de 'in bakalım' dedi.
İşlem için evrakları istenen korsan taksici, 'Abi yemin ediyorum bir daha yapmayacağım' dese de cezadan kurtulamadı.

SON DAKİKA