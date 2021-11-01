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Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu buldu

Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu buldu
01.11.2021 17:45
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'Ölmek istemiyorum'

Afyonkarahisar polisi şüphe üzerine durdurduğu bir araçta valiz içerisine konulmuş hoparlörün içerisine zulalanmış halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında gerçekleştirildi. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar esnasında valiz içerisinde bulanan hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polis tornavida yardımı ile açtığı hoparlörün içerisinde 2 kilogramlık uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyonun ardından araç içerisinde bulunan Mahdı K. ve Shakıla A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıslar gözaltına aldı.

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