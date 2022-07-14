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Plajda oluşan hortum panik oluşturdu o anlar kamerada

Plajda oluşan hortum panik oluşturdu o anlar kamerada
14.07.2022 09:31

OTOMATİK OYNAT

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İstanbullunun bayram çilesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Plajı kumsalında meydana gelen hortum vatandaşları korkuttu, o anlar ise an be an kaydedildi. Vatandaşların Kurban bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşların çoğu doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti. Hortum kısa süreli tedirginlik yaşattı. Hortum, plaj üzerinde yaklaşık 3 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Vatandaşların o an ise oradan kaçması gözlerden kaçmazken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük kızın ise hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar görüntüye yansıdı. Bir önceki hortumun yine kurban bayramının 3. günü 22 Temmuzda yaşandığı gözlerden kaçmadı.

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