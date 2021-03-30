PKK'nın elebaşı Mehmet Soysüren'in öldürüldüğünü 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

Son dakika haberi! Yaklaşık 2 yıl önce hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin ise kırmızı kategoride aranan PKK elebaşlarından "Savaş " kod adlı Mehmet Soysüren olduğu PKK'nın bunu 2 yıl sakladığı ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu Renas Aydın kod adlı terörist Ömer Aydın, MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK yöneticileri arasında büyük panik yaşandığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması olan HPG'nin sözde askeri konsey üyesi Savaş kod adlı terörist Mehmet Soysüren'in 2 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Örgüt, "Kimyacı" takma adıyla da bilinen 10 milyonluk kırmızı listedeki teröristin öldürüldüğünü geçtiğimiz günlerde duyurarak kabul etmiş oldu. MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin 3 korumasıyla birlikte öldürüldüğü belirlendi.







EYLEM ÖNCESİNDE YAKALANDI

Terör örgütü PKK'nın suikastçı grubunda yer alan 19 yaşındaki kadın terörist Narin Muhammed, İstanbul Bağcılar'da yakalandı. Daha önce yakalanan bir başka teröristin ifadesi sonrasında izine ulaşılan teröristin örgütün infaz timinde yer aldığı iddia edildi.



Savcılık 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Diğer taraftan, zanlının, kendisine gösterilen 25 teröristi daha tespit ettiği ve yapılan teşhis üzerine savcılığın 25 kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

PKK'YA AĞIR DARBE MİT BULDU TSK VURDU

Sabah'ta yer alana habere göre, MİT 1999'dan bu yana PKK/KCK terör örgütünün Irakİran sınırında insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı trafiğini yöneten Renas Aydın kod adlı Ömer Aydın'ı takibe aldı. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayan, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer alan PKK yöneticisinin etkisiz hale getirilmesi için MİT unsurları farklı bir yöntem kullandı.

PKK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz olan istihbarat şebekelerini de bu operasyonda kullanarak Aydın'ı adım adım izledi. Farklı bölgelerden gelen istihbari bilgileri de analiz eden MİT unsurları, teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. İstihbari bilgiler doğrultusunda TSK ile birlikte eşgüdümlü operasyon yapan MİT unsurları, Aydın'ı Kuzey Irak'taki PKK'nın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.