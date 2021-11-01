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PKK’lı teröristler fotokapana işte böyle yakalandı

PKK’lı teröristler fotokapana işte böyle yakalandı
01.11.2021 17:11
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Müge Anlı | CANLI YAYIN İZLE

Siirt kırsalında hareket eden 4 PKK’lı terörist fotokapana yakalandı. Fotokapana yakalanan teröristlerin ise Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Siirt kırsalında, saldırı hazırlığı içerisinde olan 4 kişilik hain PKK’lı grup, hareket halinde iken fotokapanlara yakalandı. Fotokapanlar ile tespit edilen teröristlerin, bölgede görevini sürdürmekte olan SİHA’lar tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede Eren Operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor.

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