Pınar Altuğ’un evine bakın! “Benim en özel alanım” deyip her detayını paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan ünlü oyuncu, bu kez lükse eviyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu "Benim en özel alanım" dediği evinin detaylarını sevenleriyle paylaştı. Cam tavan detayı dikkat çekerken ünlü oyuncunun lüks evi göz kamaştırdı. İşte Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un aşk yuvası...