RAMAZAN İMSAKİYE
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Pendik’te sokak ortasında silahlı saldırı

Pendik’te sokak ortasında silahlı saldırı
29.03.2023 23:55

OTOMATİK OYNAT

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Olay saat 21.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi Billur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 GB 460 plakalı otomobilin içindeki gence üst sokaktan gelmekte olan lüks otomobilden ateş açıldı. Saldırıda genç yara almadan kurtulurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek incemelere başladı. Çok sayıda boş mermi kovanının bulunduğu sokakta mermilerin çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü. Polis ateş açıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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